Il Comune di Arzachena individua le aree per le ricariche dei veicoli elettrici, individuando nel territorio una rete di postazioni.

La Giunta comunale ha deliberato il 29 marzo per la concessione gratuita di occupazione di suolo pubblico per l’installazione e la gestione di infrastrutture di ricarica per autoveicoli alimentati ad energia elettrica in area pubblica. Più precisamente è stato deliberato «di concedere al soggetto che verrà individuato ai sensi di legge l’occupazione gratuita di suolo pubblico, per un periodo di 8 anni, per l’installazione e gestione di n° 12 infrastrutture di ricarica per autoveicoli alimentanti ad energia elettrica in area pubblica».

Si tratta di una superficie totale pari a 485 mq ed interessa le seguenti aree con i corrispondenti mq: 1. Arzachena, Piazza degli Ulivi - Porto Cervo (37,50 mq); 2. Arzachena, Villaggio Alba Ruia - Liscia di Vacca (37,50 mq); 3. Arzachena, Parcheggio Porto di Cannigione (37,50 mq); 4. Arzachena, Via Porto Sole - Baja Sardinia (55,00 mq); 5. Arzachena, Parco Riva Azzurra - Cannigione (37,50 mq); 6. Arzachena, SP 59 - loc. Abbiadori (37,50 mq); 7. Arzachena, Parcheggio spiaggia Est - Capriccioli (37,50 mq); 8. Arzachena, Parcheggio SP 160 (37,50 mq); 9. Arzachena, Parcheggio via della Marina (37,50 mq); 10. Arzachena, Via dei Cedri - loc. Baja Sardinia (55,00 mq); 11. Arzachena, Parcheggio La Conia - loc. Cannigione (37,50 mq); 12. Arzachena, Via Porto vecchio - loc. Porto Cervo (37,50 mq).

