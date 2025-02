Ad Arzachena, scaduti da tempo i termini per le osservazioni, la Giunta Ragnedda ha dato mandato al Dirigente del settore pianificazione, di procedere all’integrazione del progetto di Piano Urbanistico Comunale (portato in aula dall’assessore all’Urbanistica e vice sindaco, Alessandro Malu, e adottato in data 9 agosto 2024), a seguito dell’avvenuta istruttoria delle osservazioni pervenute.

La prima bozza, dichiara l’Amministrazione comunale, «rappresentava esclusivamente l’inizio di una procedura che aveva come principale scopo, quello di delineare la macro zonizzazione del territorio; una macro zonizzazione che ora, proprio grazie al recepimento delle osservazioni, consentirà la puntuale pianificazione. In coerenza con la normativa di settore, ed in sinergia e collaborazione con gli uffici regionali, il percorso che si sta seguendo prevede: la riadozione del Piano, l’avvio di una nuova fase di pubblicazione e presentazione delle osservazioni, l’esame del Piano in sede di Conferenza di Copianificazione dove gli Enti coinvolti nel procedimento esprimeranno i pareri di competenza».

Tutti i cittadini, prosegue l’Amministrazione comunale, «attori principali in questo momento di confronto e di partecipazione, hanno avuto la possibilità di esprimersi nel merito del Piano, partecipando attivamente e direttamente nella fase delle osservazioni, partecipazione che verrà concretizzata tramite la riadozione dello strumento urbanistico».

L’adozione del Puc era stata criticata dai 3 consiglieri d’opposizione e anche nel corso di alcune assemblee pubbliche, organizzate dalla stessa Amministrazione e dall’opposizione.

© Riproduzione riservata