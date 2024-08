Nei pressi della spiaggia Lu Postu, una famiglia avrebbe alloggiato da giorni sotto gli alberi con un fuoristrada e tende da campeggio. Sempre a Lu Postu, un’altra auto è stata sanzionata: è stato contesto l’aver parcheggiato sulla sabbia.

Nella spiaggia Lu Multiccioni, a Cannigione è stata invece liberata un’ampia porzione del litorale, dove sarebbe stata installata una tenda/gazebo e acceso un barbecue alimentato a gas; questo con grave rischio di innesco incendi nella vegetazione circostante, soprattutto durante i giorni di allerta meteo per alte temperature. È questo il risultato dei recenti interventi, nelle spiagge, da parte della Compagnia Barracellare di Arzachena.

Tra le irregolarità più frequenti individuate nel periodo estivo - come riportano i componenti della Compagnia, comandata dal capitano Albertino Mele, ci sono l’abbandono di mozziconi di sigaretta in spiaggia o di rifiuti lungo le cunette stradali e l’occupazione abusiva di spazi demaniali. L’attività prosegue, per contrastare abusi e comportamenti scorretti nell’agro e lungo la costa, in particolare nelle aree più fragili del territorio

