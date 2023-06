I vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla SS 133 Bassacutena - Palau per un incidente stradale.

Per cause da accertare una macchina è uscita fuori strada, ribaltandosi. Ferito il conducente e unico occupante, trasportato in ospedale con l'elisoccorso.

La squadra ha messo in sicurezza e bonificato l'area.

Sul posto i Carabinieri di Santa Teresa e un'ambulanza del 118 da Luogosanto.

