Il Comune di Arzachena ha ottenuto oltre 3 milioni di euro dalla Regione Sardegna per diverse opere pubbliche e manutenzioni straordinarie destinati a progetti fondamentali per lo sviluppo del territorio e il miglioramento dei servizi ai cittadini.

Compiaciuto è il sindaco, Roberto Ragnedda, che ha definito questo «un traguardo significativo». I finanziamenti ottenuti, ha proseguito, «ci consentiranno di realizzare opere di grande importanza per il nostro territorio, migliorando le strutture esistenti e creando nuove opportunità per i cittadini e per il turismo», dichiara il Sindaco Roberto Ragnedda. L’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Azzena, dal canto suo, promette che «i primi lavori partiranno nei prossimi mesi, con l’obiettivo di garantire interventi di alta qualità e migliorare i servizi ai cittadini».

L’importo di 400 mila euro servirà, ad integrazione del precedente finanziamento regionale di 950.000 euro, per l’avvio del primo lotto di lavori del porto di Cannigione, di importo complessivo di 1 milione e 350 mila euro, finalizzato al rilancio di una delle infrastrutture strategiche per il turismo e la nautica. Saranno invece destinati alla progettazione dell’adeguamento dei ponti di Via Pitagora sul rio Bucchilalgu e del ponte della circonvallazione sul Rio S. Giovanni, 500 mila euro. Con 400 mila euro si provvederà al completamento dello stabile comunale in Piazza Filigheddu. Con 100 mila euro si realizzerà invece un primo lotto di lavori per la sistemazione della strada che collega il borgo di Cudacciolu alla Circonvallazione di Arzachena e con altri 200 mila euro la sistemazione e riqualificazione del Parco XVIII Novembre. Con 300 mila euro sarà realizzato il completamento di un ulteriore lotto di infrastrutture nella zona Artigianale, rientrante nel Piano di Insediamenti Produttivi mentre 350 mila euro verranno destinati alla progettazione per la mitigazione del rischio idrogeologico in Via Milano. Oltre 830 mila euro sono destinati ad interventi di riqualificazione dell’Auditorium Comunale mentre 200 mila euro per la valorizzazione del sito archeologico Circoli megalitici di Li Muri.

