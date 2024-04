La VII edizione del Destination Summit delle Comunità Marine, nell’ambito del G20Spiagge, si terrà da domani, 17 aprile, fino al 19 a Caorle, in Veneto. Partecipa ai lavori anche una delegazione del Comune di Arzachena con l’assessore al Turismo e al Commercio, Claudia Giagoni, e la delegata ai Trasporti e Attività Produttive, Stefania Fresu. I comuni del G20Spiagge da soli attraggono 50 milioni di presenze turistiche, il 12% delle presenze turistiche complessive in Italia.

«Destinazioni come Arzachena devono crescere soprattutto in termini di qualità, posizionamento e sostenibilità, non solo nei numeri – dichiara l’Amministrazione comunale di Arzachena -. Per offrire servizi di qualità, dare risposte adeguate ai visitatori e tutelare il benessere dei residenti, serve una legge che riconosca lo Status di Comunità Marina. Senza questo passaggio sarà difficile reggere il confronto con le mete più gettonate del Mediterraneo in termini di servizi pubblici offerti».

Il Summit di Caorle del G20Spiagge rappresenta occasione di confronto sul futuro del turismo. “Mobilità e infrastrutture “, “La stagione delle Biblioteche”, “Salvaguardia e valorizzazione delle coste”, “Non solo mare: sviluppo di prodotti ed esperienze culturali”, “Vivere in una città turistica, un confronto tra le Consulte dei Giovani”, sono tutti i titoli degli appuntamenti su cui verterà il confronto. In conclusione, venerdì 19 aprile, ci srà il Convegno nazionale G20Spiagge che quest’anno avrà come titolo: “Maris Futuri: progettare la complessità”.

