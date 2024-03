«Considerato che attualmente sono in servizio 1 Vice Comandante e 2 Ufficiali categoria D, 16 istruttori di vigilanza, categoria C, con contratto a tempo indeterminato», ha scritto nella propria relazione indirizzata alla Giunta comunale, il vicecomandante della Polizia Locale, Domenico Addis, «si ritiene indispensabile, al fine di adempiere alle incombenze di legge ed al miglioramento del servizio, l'assunzione a tempo determinato di n°6 istruttori di vigilanza, con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno - categoria C, posizione economica C1, a far data dal 15 marzo, per 5 mesi complessivi», nonché di altre «3 unità», «eventualmente con assunzione scalare affinché si protragga la permanenza del personale anche per le festività di fine anno».

Richiesta approvata, in vista della stagione estiva, dalla Giunta comunale, lo scorso 8 marzo. Grazie a tali inserimenti, ha scritto sempre il comandante Domenico Addis, anche «i servizi di polizia stradale potranno essere espletati con maggiore intensità in virtù delle nuove disposizioni Ministeriali, anche con il coordinamento del Sig. Questore di Sassari, al fine di garantire il rispetto delle regole stradali e rispondere alla sempre maggiore richiesta di sicurezza da parte degli amministrati».

