L’ex sindaco di Olbia Gianni Giovannelli è stato condannato dalla Corte d'appello di Sassari, che ha ribaltato così la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado dal Tribunale di Tempio Pausania per cinque dei sei morti dell'alluvione che il 18 novembre 2013 travolse Olbia con il passaggio del ciclone Cleopatra.

Questa mattina i giudici di appello hanno condannato a due anni Giovannelli, allora primo cittadino della città della Gallura, a 1 anno e 10 mesi l'ex responsabile della Protezione civile Giuseppe Budroni e a 1 anno e 8 mesi il funzionario comunale Antonello Zanda. Tutti erano stati assolti in primo grado dalle accuse di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Assolta anche questa volta invece la dirigente comunale Gabriella Palermo.

La Corte, presieduta da Plina Azzena, è andata oltre le richieste della procuratrice generale Gabriella Pintus, che aveva chiesto la condanna a 1 anno per Giovannelli e Budroni e l'assoluzione per Palermo e Zanda.

Gli imputati sono stati ritenuti responsabili a vario titolo delle morti di Francesco Mazzoccu, 37 anni, e del figlio Enrico Mazzoccu, 4, di Patrizia Corona, 42 anni, e della figlia Morgana Giagoni, 2, e dell’83enne Anna Ragnedda. Tutti assolti invece per il decesso di Maria Massa, 88 anni, perché "il fatto non sussiste".

Agli imputati è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

La Corte ha anche condannato i 3 in solido con il Comune di Olbia, responsabile civile, al pagamento di provvisionali in favore dei familiari delle vittime, da 40 a 100mila euro, per un totale di 1 milione 240mila euro, oltre alle spese processuali delle parti civili, in tutto 139mila euro.

I giudici di secondo grado hanno inoltre ordinato la trasmissione degli atti alla Procura di Sassari ipotizzando il reato di falsa testimonianza nei confronti di due testimoni: il funzionario comunale Giampiero Altamira e il volontario Massimiliano Zippo. Alla Procura di Tempio Pausania invece verranno trasmessi gli atti per valutare la responsabilità penale dell'ex assessore alla Protezione civile di Olbia, Ivana Russo, e dell'ex comandante della Polizia municipale, Gianni Serra.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata