Nei giorni 16, 17 e 23 maggio si terrà ad Arzachena un corso per conoscere le erbe officinali. È a partecipazione gratuita per un massimo di 30 persone. L’iniziativa rientra nel pacchetto di attività formative, promosse a suo tempo dalla consigliera, ora assessora alle Attività Produttive e ai Trasporti, Stefania Fresu, che hanno preso il via il 20 febbraio scorso con il corso di degustazione delle birre artigianali e abbinamento con il cibo. Il 5 e 7 marzo, invece, si sono tenute le prime due lezioni del corso di potatura e innesto degli ulivi organizzato dalla società cooperativa Oleificio Gallura di Berchidda, mentre il 6 marzo c’è stato quello di panificazione con lievito madre organizzato da Slow Food Gallura e Tenuta agricola Coda di Lupo.

Dallo scorso febbraio dunque, l’accordo firmato tra Comune di Arzachena, Istituto Professionale Alberghiero e Slow Food Gallura ha portato una serie di iniziative tutte dedicate alla cultura culinaria locale e ai prodotti del territorio. L’obiettivo, afferma Stefania Fresu, è quello di divulgare conoscenze e pratiche relative al comparto agricolo e alle opportunità che offre. I corsi sono rivolti a imprenditori, appassionati, a studenti e a chiunque voglia scoprire di più sul patrimonio agricolo e agroalimentare locale”.

Il corso sulle erbe officinali sarà tenuto dal dottor Manuel Piga e si terrà nei giorni sopraindicati alle 18:00 presso lo Spazio Nexus, in via San Pietro. Per info e iscrizioni: Informagiovani-Informacittadino, telefono 0789849339, e-mail: informa giovani@comunearzachena.it

