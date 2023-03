Ad Alà Dei Sardi si sono conclusi lavori di efficientamento energetico di diversi edifici comunali, per un investimento complessivo di 1,2 milioni di euro.

I lavori hanno interessato il municipio, il centro sociale compresa la biblioteca “Appuntato Giuseppe Nieddu”, i locali della scuola materna “F. Ledda” e quelli del parco automezzi. Nel palazzo comunale, nel centro sociale e nella scuola materna sono stati eseguiti lavori di isolamento completo a cappotto, nonché la sostituzione di tutti gli infissi con quelli a taglio termico.

Sostituite inoltre le luci interne con quelle a led automatiche e installati dei chiller elettrici, che permetteranno di avere una temperatura interna ottimale sia d’inverno che d'estate.

Nei locali del parco automezzi è stato invece realizzato un impianto fotovoltaico a servizio di tutti i locali, oltre a tre colonnine di ricarica per auto elettriche.

L’efficientamento consentirà un risparmio sui costi del gasolio di circa 35-40 mila euro annui.

«Buona parte dei soldi risparmiati - sottolinea il sindaco di Alà Dei Sardi Francesco Ledda - verrà utilizzata per i servizi di screening ai cittadini, per l'attivazione del servizio di prelievo ematico, oltre che per alcuni progetti attivati prossimamente per i nostri giovani e meno giovani».

