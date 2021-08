Il mondo dell’imprenditoria in lutto per la morte di Sabrina Boldrocchi, deceduta all’età di 51 anni all’ospedale di Olbia, mentre era in Sardegna per un periodo di vacanza a Porto Rotondo, dove aveva una casa e dove era molto conosciuta.

L’imprenditrice, che apparteneva a una nota famiglia milanese, era partner manager della società Fashion&Retail (settore immobiliare, moda e lusso) e da quanto si apprende era malata da circa un anno.

Durante il soggiorno nell’Isola le sue condizioni sono peggiorate ed è stato necessario il ricovero in ospedale.

Oggi la notizia della morte, avvenuta proprio nel giorno del suo compleanno, che ha suscitato grande cordoglio tra i parenti e i tanti amici, sia a Milano che in Sardegna.

(Unioneonline/l.f.)

