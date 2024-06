Ad Arzachena si punta ad una nuova governance della destinazione turistica e s'intende farlo attraverso una fondazione a partecipazione pubblica. «Creare un modello di gestione delle politiche turistiche è fondamentale per far incontrare le esigenze dettate dall’interesse pubblico, per cui è prioritario investire nello sviluppo economico sostenibile del territorio, con le esigenze di professionisti e aziende attive nell’indotto turistico», spiega il sindaco Roberto Ragnedda. «Secondo il modello della fondazione vogliamo sviluppare, in maniera coerente e coordinata, una pluralità di iniziative in armonia con i valori e le tradizioni del territorio di Arzachena, generando sinergie, non solo con gli operatori, ma anche con altri Enti locali, associazioni e la comunità tutta. La regia resterà sempre in mano al Comune».

La fondazione avrà il compito di creare progetti mirati a migliorare l'infrastruttura turistica, la qualità dei servizi offerti e l'accessibilità del territorio e di ampliare la notorietà della destinazione, oltre a consolidarne il posizionamento nel mercato turistico di alta gamma.

«Siamo giunti alla conclusione che possiamo crescere come destinazione solo avvalendoci di una fondazione», spiega Claudia Giagoni, assessora al Turismo e al Commercio, «anche sulla scorta di quanto emerso dal confronto costante con gli operatori durante i tanti incontri ospitati negli ultimi 18 mesi».

© Riproduzione riservata