Sono numerosi gli interventi di bonifica effettuati dalla ditta appaltatrice, nelle isole ecologiche dell’agro e delle zone costiere di Arzachena, a seguito di quotidiani episodi di abbandono dei rifiuti; fenomeno assai negativo, questo, che s'intensifica durante la stagione turistica ma dal quale Arzachena non è esente nemmeno in quella di spalla ed invernale.

«Il mancato rispetto del calendario del conferimento, l’errata differenziazione dei materiali e il fenomeno degli affitti abusivi – ha commentato il Comune - sono le principali cause dei disservizi riscontrati».

A questo s'aggiunge il fenomeno, che stanno riscontrando il Nucleo ambientale della Polizia locale e gli Ispettori ambientali del Comune, «di un notevole abbandono di rifiuti provenienti da imprese edili sia nelle isole ecologiche stradali, sia su aree pubbliche e private».

Scarti edili abbandonati (foto Comune di Arzachena)

Sono stati individuati e recuperati «scarti di lavorazione edile, ingombranti non appartenenti alla categoria dei rifiuti domestici, imballaggi, ecc.», scrive sempre il Comune. «L'abbandono dei calcinacci e di altri rifiuti è un problema serio e diffuso che causa gravi conseguenze ambientali e per la salute pubblica. Inoltre è perseguito dalla legge come reato penale. Le indagini per risalire ai responsabili sono in corso».

