Da un lato della strada, ad un passo da Piazza Risorgimento, la mostra “I temerari viaggiatori dell’800”, inaugurata venerdì scorso dall’associazione “La scatola del tempo”, dedicata a coloro che due secoli fa percorsero la Sardegna, terra ritenuta allora ostile e pericolosa, facendo tappa ad Arzachena e dintorni e descrivendola; dall’altro lato, nella Sala Nexus, domani 7 giugno, si terrà il convegno “Gallura, Storia Luoghi Personaggi e Miti”, che ha l’obiettivo di e si pone l’obbiettivo di «far conoscere le radici della nostra storia alle nuove generazioni e al mondo intero».

Ad organizzarlo è il Rotary Club La Maddalena e vedrà gli interventi, dopo i saluti e l’introduzione del presidente, Alessandro Carta, di Augusto Palombini, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); Don Francesco Cossu, parroco emerito di Arzachena nonché scrittore e conoscitore della cultura e della storia gallurese; Salvatore Sanna, membro del Comitato Ricerche Storiche Maddalenina (Corisma); l’ammiraglio Mario Rino Me; Carlo Marcetti, docente della Facoltà di Economia prima all’Università di Cagliari poi a Sassari.

Il convegno, informa il presidente Rotary, Carta, fa parte «di un progetto che prevede il coinvolgimento di tutte le istituzioni, civili e militari e le scuole di ogni genere e grado. In particolare il coinvolgimento dei giovani con attività didattiche volte a far acquisire loro conoscenza e competenza riguardo le proprie origini, in modo tale che diventino loro i primi ambasciatori della propria terra».

