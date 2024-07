Largo alla grande tradizione cantautorale italiana nella prima serata del tredicesimo Festival Internazionale “Musica in Crescendo - I percorsi dell’ispirazione”, che apre il suo sipario domani 13 luglio, a San Teodoro. In Piazza Gallura, con inizio alle 21,30, gli Sparring Partners salgono sul palco con il loro progetto interamente dedicato alla musica di Paolo Conte. La band, un ensemble di musicisti provenienti da diverse esperienze e generi che si ritrovano e si uniscono nella ricerca della qualità espressiva legata alla musica del celebre artista astigiano, non a caso prende in prestito il titolo di una canzone del maestro; come i veri sparrings partners, infatti, ne conoscono e ne apprezzano, fin nel profondo, tutto il repertorio.

Uno spettacolo che ripercorre tutta la storia artistica di Conte e che non mancherà di stupire per la scelta dei brani, e la loro raffinata rilettura, che affonda nella vasta produzione del cantautore. In campo nove musicisti a cominciare da Ado Bertuzzi, piano e voce, Gabriele Tardiolo e Valerio Bellocchio alle chitarre, Graziano Baldini alla tromba, Roberto Pierucci ai sassofoni, Graziano Brufani, basso e contrabasso, Roberto Forlini alla batteria e i cori di Cristina Ghibelli e Silvia Pierucci.

“Musica in Crescendo 2024” ritorna il 2 agosto all’alba con l’atteso appuntamento con il concerto in spiaggia: dalle 5.30 tutti a La Cinta per godere del sorgere del sole accompagnato dalle note del pianista e compositore Andrea Vanzo. Il pluripremiato talento bolognese del modern classical porterà la sua musica in riva al mare; Intimacy il suo ultimo lavoro discografico. Il Festival è organizzato dalla Musiklab Academy, associazione culturale di musica e arti dello spettacolo che nasce dalla volontà di un gruppo di musicisti, provenienti da formazione ed esperienze artistiche in vari ambiti, con l’obiettivo di divulgare e promuovere la musica e l’arte in tutte le sue forme. Gli eventi godono del patrocinio e contributo del Comune di San Teodoro - Assessore al Turismo, Cultura, Eventi, Luciana Cossu e la direzione artistica della M° Maria Antonietta Di Nardo.

