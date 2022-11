Corone di fiori sono stati deposte questa mattina in Piazza Comando a La Maddalena in ricordo dei Caduti di Nassiriya, ai piedi del monumento commemorativo di granito a loro dedicato.

Il 12 novembre del 2003 si verificò in Iraq un attentato contro le nostre forze armate lì presenti nel quale morirono 19 italiani, 17 militari (di cui 12 carabinieri) e 2 civili. Il monumento, il primo in Italia, fu inaugurato il 22 maggio 2004 per iniziativa dell’associazione “La Maddalena-Sardegna 2004”, alla presenza dell’allora ministro della Difesa Beppe Pisanu, e, tra gli altri, dei familiari dei caduti (presenti 13 famiglie su 19).

L'omaggio oggi è stato reso dal sindaco Fabio Lai, che ha pronunciato un breve discorso, dal comandante del Presidio Militare Simone Battisti e dal comandante della locale stazione dei carabinieri Fabio Antista. Hanno partecipato i comandanti degli altri enti militari e rappresentanze dei Marinai d'Italia, dei Finanzieri d'Italia e dell'Associazione Nazionale Veterani e Reduci garibaldini.

