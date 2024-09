Dal 22 settembre al 3 ottobre prossimi, avranno luogo a La Maddalena attività militari subacque e di superficie, con anche battelli pneumatici, da parte del 17esimo Stormo Incursori dell'Aereonautica Militare.

I test sono in programma dalle 8 alle 17 e nei giorni 25 e 26 settembre e 2 e 3 ottobre, anche dalle 20 all'una di notte.

Le esercitazioni si svolgeranno presso Isola Chiesa-Fronte ex Ospedale Militare, nei lati est e sud dell'isola di Santo Stefano, a Punta Rossa-Isola del Porco (a Caprera).

Durante l'attività addestrativa, dispone l'ordinanza n. 129/24 firmata dal comandante della Capitaneria di Porto di La Maddalena, Emiliano Santocchini, saranno vietati: la balneazione; il transito, lo stazionamento e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale; la pesca, l'attività subacquea e qualsiasi attività diportistica e/o professionale in genere.

«I comandanti o conduttori delle unità navali eventualmente in transito in prossimità degli specchi acquei direttamente interessati dalle operazioni – è scritto sempre nell'ordinanza - dovranno mantenersi ad una distanza minima di 200 metri dalle unità militari impegnate nelle attività addestrattive; adottare tutte le manovre e le precauzioni in mare utili a scongiurare potenziali situazioni di pericolo e ad evitare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni; mantenere attivo ascolto radio sul canale 16 VHF anche al fine di assicurare eventuali contatti con il personale operante».

