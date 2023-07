Domani, venerdì 28 luglio, solenne giuramento, presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare, davanti al comandante Simone Battisti, di 133 allievi, tra donne e uomini, del “1° Incorporamento Volontari in Ferma Iniziale (VFI)”. È prevista la presenza del comandante di tutte le scuole della Marina Militare, Antonio Natale.

La cerimonia, che avrà inizio alle 11 presso il Piazzale Carlo Avegno della scuola, sarà solennizzata dalla presenza della Fanfara della Brigata Sassari, di autorità militari e civili, e dei familiari dei giuranti che arriveranno da tutta Italia. I corsisti sono giunti a La Maddalena lo scorso 19 giugno e vi rimarranno fino al 5 agosto. Al temine delle 7 settimane di formazione di base, i giovani militari delle categorie Cemm e Np raggiungeranno le destinazioni loro assegnate salvo coloro che dovranno partecipare ai moduli di formazioni specifici per le categorie di appartenenza. Per questi la prima destinazione verrà assegnata dopo il mese di settembre, al termine della frequentazione dei moduli previsti.

In autunno è in programma un nuovo corso VFI, oltre ad altri; per quell'occasione il giuramento dovrebbe svolgersi nella pubblica e grande Piazza Comando.

