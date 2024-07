Si chiama Stone’s Life – EcoArt Festival il nuovo festival che si propone di unire ecologia, arti performative, scienza e benessere psicofisico tra La Maddalena e Caprera.

Organizzato dalle compagnie Genti Arrubia Teatro e Mangano Massip e in programma dal 17 al 21 luglio, l’evento si propone di condurre il pubblico per cinque giorni alla scoperta della biodiversità dell’arcipelago maddalenino con spettacoli, laboratori, visite al Museo delle Cave e al Centro di educazione ambientale. Tutto a impatto zero.

«Vogliamo proporre un’ecologia dell'attenzione e dell’apertura totale dei nostri sensi», spiegano gli organizzatori. «Essere nel qui e ora, collegati ad altri esseri viventi umani e non umani, visibili e invisibili, trovare un corpo aumentato non dalla tecnologia, ma dall'intuizione, dall'ascolto, dalla presenza, dallo stare insieme».

Tutti gli appuntamenti, collegati tra loro dal tema “Metamorfosi”, si svolgeranno durante il giorno o al tramonto, con la luce naturale, senza utilizzo di luce elettrica e amplificazione, in un’ottica di sostenibilità ambientale. Teatro, danza, mimo, musica, laboratori per il riciclo creativo, conferenze, visite al Museo delle Cave di Cala Francese e a quello naturalistico di Stagnali. E, ancora, due seminari performativi: “Metamorphosis”, a cura di Sara Mangano, Barbara Mangano e Alessandra Fumai, e “Hybridations”, con Pierre-Yves Massip e Luciano Usai.

Stone’s Life inizierà mercoledì alle 18 alle Cave di Granito di Cala Francese con l'incontro “La Metamorfosi delle Rocce” a cura di Tommaso Gamboni dell'Associazione naturalistica “Giovanni Cesaraccio”. A seguire, l’apertura straordinaria e la visita al Museo delle Cave e il laboratorio partecipativo e immersivo “Metamorphosis”.

Giovedì il festival si sposterà nel borgo di Stagnali, a Caprera, dove la mattina la Cooperativa Isule accompagnerà il pubblico a visitare lo spazio espositivo del Capodoglio nel Centro di educazione ambientale e Marianna Cifarelli coinvolgerà bambini e famiglie con il laboratorio “Marionettizziamo la plastica”. Alle 18.30 la Compagnia Senza Confini di Pelle proporrà, invece, “Biotracing”, una performance di danza le cui coreografie nascono nell’ambito del progetto Overlap, che indaga la relazione tra le migrazioni di uomini, uccelli e pesci, condotto da Scdp e da numerosi partner internazionali nell’isola dell’Asinara. A seguire, la performance “Meriggiare” della danzatrice Marianna Cifarelli e il violoncellista Jean-Noël Boissé, ispirata al rapporto tra uomo e natura espresso nelle poesie di Eugenio Montale.

Venerdì 19 Luglio si parte alle 18.30 con la Passeggiata performativa “Metamorphosis”, in collaborazione con l'associazione Panathon Club La Maddalena, seguita dal Cerchio di Voci e Tamburi al Tramonto, a cui tutti possono partecipare con la propria voce o con uno strumento musicale. Alle 21, in Piazza Ferraccio, la compagnia Senza Confini di Pelle farà una presentazione performativa, con proiezioni e danza, del libro Overlap della collana Icemura. Infine, le proiezioni performative del lavoro di ricerca “Hybridations Corpo, Argilla e Fotografia” con Pierre-Yves Massip e Luciano Usai.

Sabato mattina ritornano la visita allo spazio espositivo del Capodoglio e il laboratorio “Marionettizziamo la plastica”, con la dottoressa Carlotta Tanteri che faraà da guida in un’esplorazione del proprio bambino interiore con l’atelier “Alchimia delle possibilità”. Alle 18.30 il collettivo Cifra Danzateatro e l’associazione Panathon Club La Maddalena guideranno la passeggiata-spettacolo “IperBosco”, seguita dal Cerchio di Voci e Tamburi al Tramonto.

La prima edizione di Stone’s Life si chiuderà domenica con le compagnie invitate al festival che si riuniscono per una condivisione delle loro pratiche artistiche, un nuovo incontro con la dottoressa Carlotta Tanteri, l’atelier “Alchimia delle possibilità” e, infine, alle 19, a Punta Tegge, il Bagno Sonoro Armonico con campane di quarzo e tibetane, gong e altri strumenti armonici, a cura di Gigi Bandinu, e il Cerchio di voci e tamburi al tramonto.

© Riproduzione riservata