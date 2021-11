Contagi giornalieri ancora in calo in Sardegna, ma continua ad aumentare il numero di pazienti ricoverati, sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari.

Si registra anche una nuova vittima, mentre con oltre 4.600 tamponi effettuati in 24 ore il tasso di positività sale al 2% dall’1,1% del precedente aggiornamento.

Ecco il bollettino integrale diffuso dalle autorità regionali lunedì 29 novembre 2021: “In Sardegna si registrano oggi 98 ulteriori casi confermati (ieri 107, ndr) di positività al COVID, sulla base di 1.335 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.684 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 16 (due in più rispetto a ieri ).

I pazienti ricoverati in area medica sono 67 (cinque in più rispetto a ieri ).

2.620 sono i casi di isolamento domiciliare (30 in più rispetto a ieri).

Si registra il decesso di una donna di 88 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna (ieri nessuna vittima, ndr)”.

Esattamente un anno fa, il 29 novembre 2020, i nuovi contagi giornalieri erano 416, le vittime in 24 ore quattro e le persone in isolamento domiciliare 12.776 (Tutti i dati).

