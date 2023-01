Simona Fanzecco confermata alla guida della Camera del Lavoro Metropolitana Cgil di Cagliari al termine del decimo congresso, che si è concluso oggi.

«Sono onorata di poter rappresentare questa organizzazione, il mio sarà un lavoro collegiale per garantire il massimo impegno nell’affrontare le tante difficoltà e vertenze e per dare un contributo allo sviluppo economico e sociale di tutto il territorio, della Città Metropolitana e di Cagliari», ha detto dopo l’elezione.

Il congresso ha inoltre approvato il documento politico che contiene le linee d’azione per i prossimi 4 anni e due ordini del giorno: nel primo si condannano violenze e soprusi contro le donne in Iran e Afghanistan, nel secondo si sancisce l'adesione della Cgil alla campagna mondiale per la liberazione di Julian Assange.

Questa lunga fase congressuale iniziata a settembre scorso si concluderà il 30 e 31 gennaio a Cagliari con il Congresso regionale della Cgil.

(Unioneonline/L)

