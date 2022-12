I cittadini di Sant’Elia hanno passato il Natale in mezzo ai liquami maleodoranti, vere e proprie fogne a cielo aperto.

In via Schiavazzi, denunciano i consiglieri comunali del Psd’Az Marcello Polastri e Loredana Lai, c’è da settimane un lago d’acqua «sporca e altamente batterica», che «non giova all’immagine della città e soprattutto alla salute pubblica».

«Chissà se prima di Capodanno per loro si avvererà il miracolo della pulizia della strada», affermano i due consiglieri, che dopo «un indecente e ridicolo scaricabarile» delle istituzioni preposte hanno inviato un esposto corredato da numerose immagini al Dipartimento di igiene e sanità pubblica.

«Mi sono rivolto al gestire idrico metropolitano che stranamente, afferma di non avere competenze - sostiene Polastri - mentre pure AREA e Comune di Cagliari sono al corrente di questo problema. Dato che si ripete oramai ogni anno è giunto il momento che ogni uno faccia la propria parte e risponda in modo responsabile di eventuali interessati silenzi».

Per l’ennesima volta, ha spiegato Polastri, c’è stato «uno scaricabarile telefonico tra chi deve intervenire per fermare la fuga di liquami che continuano a invadere la strada a causa delle condotte strette, vetuste, in parte collassate e quindi da rifare». Per questo i due consiglieri hanno anche depositato una mozione all’attenzione del sindaco «perché si faccia portavoce del problema con Abbanoa e AREA in modo da avviare la riqualificazione delle condotte».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata