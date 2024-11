Un omaggio sentito, di cuore, nei confronti del Mito. L’Unione Sarda, con il quotidiano di domani, dà in regalo ai propri lettori l’inserto speciale “Riva 80 nostalgia”, nel giorno della ricorrenza degli ottant’anni dalla nascita di Rombo di Tuono. In tutto 24 pagine, che ripercorrono la straordinaria storia del campione di Leggiuno attraverso immagini d’epoca, interviste rilasciate dal Mito in tempi recenti, i ricordi dai compagni dello storico scudetto del 1970 e le parole del figlio Nicola.

L’iniziativa fa parte delle attività della Gigi Riva Football Week, che ha preso il via nella giornata di ieri con l’inaugurazione nella sala Giorgio Pisano all’Unione Sarda. Una serie straordinaria di appuntamenti in programma fino a domenica, che celebrano la figura dell’uomo oltre che del campione: stasera alle 20, anche in diretta su Radiolina, l’evento “Pensieri e parole” dal locale Doppio Malto a Cagliari, con Veronica Baldaccini ed Egidiangela Sechi.

Da oggi, con L’Unione Sarda, è inoltre possibile acquistare il dvd del film di Riccardo Milani “Nel nostro cielo un Rombo di Tuono”. Domani in regalo l’inserto nel quotidiano in edicola e sull’app L’Unione Digital.

