Cagliari da oggi ha una nuova area verde polifunzionale, nel quartiere di Barracca Manna (Pirri). Vanta 5.500 metri quadrati, tra via Fellini e via delle Felci e comprende un'ampia area giochi per bambini, aree relax, un campo da calcetto recintato e due aree cani recintate, divise per taglia grande e piccola.

L’inaugurazione in seguito all'intervento di riqualificazione e bonifica, ricompresi nei lavori di recupero e potenziamento di aree verdi degradate, finanziati con fondi PON Metro React-EU, che hanno interessato 27 aree verdi cittadine.

In tutto il parco sono presenti fontanelle e sedute, incorniciate da alberi (jacarande, carrubi, albizie, lecci), arbusti mediterranei ed essenze aromatiche.

