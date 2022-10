Niente da fare per Cagliari.

È Valencia la nuova Capitale Verde Europea 2024. Il premio, istituito nel 2010, viene conferito ogni anno ad una città europea con oltre 100mila abitanti che si sia distinta per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

I risultati sono stati annunciati alla cerimonia di premiazione nella capitale verde di quest'anno, la francese Grenoble. Giunta in finale con Cagliari, la città spagnola succederà alla capitale estone, Tallin, capitale verde europea per il 2023.

"Siete il cuore delle nostre politiche ambientali, siete la ragione per cui abbiamo istituito questo premio, per cui mettiamo insieme le città affinché condividano le migliori pratiche", ha detto il commissario europeo all'Ambiente, Virginijus Sinkevičius, rivolgendosi alle città arrivate in finale in un video messaggio trasmesso durante la cerimonia di premiazione.

Valencia riceverà un bonus da 600mila euro dalla Commissione europea per l'organizzazione dell'anno come capitale verde europea. Il premio Foglia verde europea 2024, dedicato a città che hanno da 20mila a 100mila abitanti, è stato assegnato alle città di Elsinore (in Danimarca) e Velenje (in Slovenia).

