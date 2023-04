«Luna Rossa ha scelto Cagliari come sua casa. Perdere la regata della World Series è un danno ingente per la città». Ha atteso di vedere come sarebbe andata a finire, il sindaco Paolo Truzzu. E adesso che è ufficiale la rottura fra Regione e organizzatori dell’America’s Cup, ha deciso di dire la sua.

Il tono delle sue parole non può che essere amareggiato: «Eravamo pronti ad accogliere un evento che ci avrebbe proiettato sulla scena internazionale con un alto profilo generando un importante indotto economico sul territorio», afferma il primo cittadino, «sinceramente apprendo con dispiacere l’ufficialità della notizia».

Non va giù duro e non attacca l’assessore al Turismo, Gianni Chessa, che ha condotto le trattative con Ace, organizzatrice dell’evento, naufragate con la lettera inviata oggi dal numero uno, Grant Dalton.

Lo hanno fatto per lui i compagni di partito in consiglio regionale: «Auspichiamo che dall'assessore al Turismo possano giungere gli opportuni chiarimenti e che le cause dell'annullamento dell'evento siano dei motivi tecnico-giuridici non superabili», hanno scritto gli esponenti di Fratelli d’Italia, autori di un’interrogazione rivolta a Chessa, che fa parte della loro coalizione.

Enrico Fresu

© Riproduzione riservata