Cagliari si risveglia sotto una fitta nebbia che, come spesso accade, causa ritardi nelle partenze e negli arrivi dei voli all’aeroporto di Elmas.

Il volo Ryanair proveniente da Torino ha tentato l’atterraggio ma ha dovuto rinunciare e sta orbitando ora su Capo Carbonara, stessa sorte per l’aereo Ita partito da Roma Fiumicino.

Stamattina è partito con 40 minuti di ritardo (alle 6.40 anzichè alle 6) il Ryanair per Torino, mentre il volo Ita per Fiumicino delle 6.30 è partito alle 8.40. Un’ora e mezzo di ritardo anche per il Ryanair con destinazione Malpensa, decollato alle 8.43, a quanto si legge sul sito della Sogaer, invece che alle 7.15. Stessa sorte toccata a un altro volo Ita per Roma, partito alle 8.50 invece che alle 7.20.

Ritardi tra l'ora e le due ore anche per i voli Ita delle 9.30 e delle 10.55 per Linate e delle 11.05 per Fiumicino.

Già si prevede un ritardo di due ore per l’aereo Ita proveniente da Fiumicino, il cui arrivo era inizialmente previsto per le 10.20. Non atterrerà prima delle 12, si legge sul sito di Sogaer.

(Unioneonline/L)

