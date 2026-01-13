Ha provato a entrare nella Ztl di Villanova, a Cagliari, coprendo la targa con un asciugamano per sfuggire allo sguardo delle telecamere, ma è stato fermato dalla polizia locale. L’episodio è avvenuto davanti al varco di via Bosa/piazza Garibaldi.

Gli agenti, impegnati nei servizi di controllo del territorio nel centro cittadino, hanno individuato il veicolo con la targa posteriore del veicolo nascosta con l’asciugamano, bloccato tra il portellone e il lunotto posteriore.

Il conducente, un 49enne residente nell’hinterland cagliaritano, è stato sanzionato per l’accesso non autorizzato in zona a traffico limitato e denunciato per il reato di occultamento della targa.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata