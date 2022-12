Incidente a Cagliari, questa mattina alle 7.30, in via Bacaredda all’altezza dell’incrocio con via Sant’Alenixedda.

Un autobus del Ctm e un furgone si sono scontrati.

Tra i passeggeri ci sarebbero anche dei feriti.

Sul posto i soccorritori.

