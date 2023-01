È di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Cagliari, in via Po.

Coinvolti un furgone e un’auto, che si sono scontrati per circostanze in fase di accertamento.

Da una prima ipotesi all’origine della collisione ci sarebbe una manovra di inversione finita male.

Conseguenze per entrambi i conducenti, che sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice giallo.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenute due pattuglie della Polizia locale, gli operatori del 118 e i vigili del fuoco, che hanno estratto uno dei due feriti rimasto bloccato nell’abitacolo a causa dell’impatto.

