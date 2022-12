Brutto incidente per fortuna senza gravi conseguenze nella notte a Cagliari.

È successo dopo le 3 in via Piero della Francesca: all’incrocio con via Monte Bernina si sono scontrate una Citroen di proprietà di un 73enne di Assemini e una Croma alla cui guida c’era una 65enne di Selargius.

Una precedenza non rispettata dalla Citroen alla base dello scontro, in cui ad avere la peggio è stato il 65enne, portato al Brotzu dal 118 con alcune ferite, per fortuna non gravi.

Accertamenti in corso per verificare chi fosse alla guida dell’auto che ha causato l’incidente: la persona infatti è scappata a piedi.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata