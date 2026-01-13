Serata difficile per la viabilità a Cagliari a causa di un doppio incidente sull’Asse Mediano. Il primo sinistro si è verificato all’altezza dello svincolo per via Berlino, in direzione Elmas, provocando in pochi minuti una lunga coda di veicoli. La Polizia locale è intervenuta anche davanti al Conad di via Jenner, dove si è verificato un tamponamento tra due auto.

La fila di macchine si estende dallo svincolo di via Berlino fino a Is Corrias, con pesanti ripercussioni anche sulla viabilità delle strade limitrofe. Traffico paralizzato anche verso il centro città, in particolare nelle zone di Is Mirrionis e via Cadello. E come se non bastasse, dall’altro lato, sempre all’altezza di Genneruxi, in direzione Poetto c'è stato un altro tamponamento tra due auto.

Al momento non sono ancora chiare la dinamica dell’incidente né il numero dei veicoli coinvolti nello scontro avvenuto a Genneruxi.

