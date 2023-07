Emergenza a Cagliari intorno alle 7 del mattino di domenica.

Per cause da accertare un’auto e un furgone si sono scontrati in viale Armando Diaz e uno dei conducenti è rimasto gravemente ferito.

Nella collisione tra i due mezzi, inoltre, è rimasta danneggiata una condotta del gas.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento portuale, assieme alla Polizia locale e al personale del 118.

Il conducente ferito è stato trasportato in ospedale in codice rosso, mentre gli uomini del 115 hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, consentendo alla ditta di tecnici dell’azienda del gas di riparare la tubatura.

I vigili si sono invece occupati dei rilievi utili per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

