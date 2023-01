Un ventunenne, disoccupato e con precedenti penali, è stato denunciato ieri a Cagliari dai carabinieri.

Il giovane è stato fermato dai militari in via Oristano, alle due di notte, mentre era alla guida dell’auto di un amico pur non avendo mai conseguito la patente.

I controlli hanno poi permesso di appurare che il giovane era già stato sanzionato nel settembre scorso per lo stesso motivo e che l’auto, poi sottoposta a sequestro amministrativo, risultava sprovvista di assicurazione obbligatoria RCA e di revisione biennale.

Per il passeggero di 20 anni che si trovava con il 21enne a bordo dell'auto, e che è stato sorpreso con uno spinello di marijuana in tasca, è invece partita la segnalazione alla Prefettura di Cagliari in quanto assuntore di sostanze stupefacenti.

(Unioneonline/v.l.)

