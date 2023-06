Aveva nascosto un auricolare sotto le cuffie, a disposizione dei candidati stranieri per la corretta comprensione dei quesiti, rimanendo collegato per tutta la durata della prova con dei suggeritori esterni. In questo modo un 43enne di origine bengalese, residente a Venezia, ha tentato di superare il test della patente a Cagliari.

Ma i funzionari della Motorizzazione civile, insieme con gli operatori della Polizia di Stato, avevano notato dalla sala video un atteggiamento sospetto.

Terminato l’esame, è immediatamente scattata la perquisizione, che ha fatto emergere la presenza degli auricolari collegati, tramite Bluetooth, a un cellulare, anch’esso rinvenuto. L’uomo è stato così denunciato.

