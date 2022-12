Tre patenti ritirate a Cagliari per guida in stato di ebbrezza.

Come ogni fine settimana, vengono intensificati i controlli della Polizia locale per prevenire incidenti e verificare se le persone alla guida siano sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

Nella notte appena trascorsa sono stati predisposti posti di blocco in diversi punti della città.

Tre persone erano alla guida ubriache, a tutte è stata ritirata la patente di guida e un conducente è stato anche deferita all’Autorità giudiziaria.

Elevate anche diverse multe per il mancato utilizzo di cinture di sicurezza e per la circolazione con vetture non sottoposte a revisione.

