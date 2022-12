Doppio trapianto di rene in queste ore all’ospedale Brotzu di Cagliari realizzato dal dottor Mauro Frongia insieme alla sua équipe con una nuova metodica sulla perfusione utilizzata per la prima volta in Italia.

“Un regalo bellissimo a due pazienti – scrive sui social Pino Argiolas, presidente dell’associazione Prometeo Aitf Odv - Come associazione di trapiantati il nostro grazie va per primo alla famiglia dei donatori, e poi a seguire a tutti coloro che hanno fatto sì che la donazione andasse a buon fine: dalla Rianimazione al CRT di Cagliari, al CNT operativo di Roma”.

Il 2022, prosegue Argiolas, si chiude con oltre 70 trapianti complessivi: 7 di cuore, 32 di fegato, 34 di rene.

Frongia, oltretutto, “dal 1° gennaio 2023 andrà in pensione dopo aver eseguito oltre 1000 trapianti di rene e migliaia di interventi chirurgici sempre nella sanità pubblica, a lui, nel rispetto della decisione presa, i migliori auguri di buona vita e un grazie a nome di tutti i pazienti che ha curato”.

