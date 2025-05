Sull'Italia si rafforza l'anticiclone africano che porta un 2 giugno caldo e soleggiato, con la temperatura che andrà oltre i 30 gradi in diverse località, fino a 37 gradi da mercoledì, in particolare in Sardegna.

È quanto prevede il meteorologo del sito iLMeteo.it, Lorenzo Tedici, che spiega: «Sabato e domenica toccheremo i 32-35°C in Sardegna e 31-32°C a Firenze e Roma, per la Festa della Repubblica il termometro salirà ancora più in alto con 35-36°C a Oristano, 34°C a Foggia e 30°C ancora a Bologna e Milano e tra il 5 e il 10 giugno potremo toccare e localmente superare subito i 40°C all'ombra».

Temperature che fanno già scattare l'allerta per l'esposizione della pelle ai raggi solari in questa stagione. Tedici parla infatti di una «falsa credenza che reputa il sole di maggio e giugno meno pericoloso di quello di luglio ed agosto. I raggi solari - spiega Tedici - sono alla massima potenza intorno al Solstizio d'Estate, che cade il 21 giugno per l'emisfero boreale, a causa della minore inclinazione con la quale colpiscono il nostro Pianeta e dunque della maggiore energia solare durante il periodo solstiziale».

I 21 giorni prima del Solstizio (31 maggio) o 21 giorni dopo (12 luglio) la pericolosità dei raggi solari è perlopiù simile, afferma ancora Tedici che invita le molte persone che si espongono per la prima volta al sole «a usare creme solari con protezione da 30 in su, almeno ogni 3 ore».

