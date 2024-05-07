Villasimius, trovati i corpi dei sub dispersi: le immagini

Sono stati ritrovati i corpi senza vita di Stefano Bianchelli e Mario Perniciano, i sub scomparsi domenica nel mare di Villasimius, tra Serpentara e l’Isola dei Cavoli, nella zona del relitto della San Marco, nave affondata durante la Seconda guerra mondiale. Erano a una ventina di metri circa dal relitto, a un centinaio di metri di profondità, e sono stati individuati grazie al robot Rov a controllo remoto, dotato di telecamere, dei Vigili del fuoco.

Sul posto anche la Capitaneria di Porto di Cagliari e il cacciamine “Gaeta” della Marina militare.

Le immagini dalla zona delle operazioni.

Mariangela Lampis