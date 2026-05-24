Trump su Hormuz: Vogliamo che lo Stretto sia libero e senza pedaggi

(Agenzia Vista) Washington, 21 maggio 2026 "Lo vogliamo aperto e libero. Non vogliamo pedaggi. È internazionale, è una via d'acqua internazionale e non devono far pagare pedaggi. Al momento stanno perdendo 500 milioni di dollari al giorno, stando alle proiezioni. So che sembrano un sacco di soldi, ma che siano 500, 200 o 300, stanno perdendo un sacco di denaro. Non c'è stata una sola nave in grado di passare senza la nostra approvazione. E la Marina ha fatto un lavoro incredibile", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev