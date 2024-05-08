Talassemia, con la terapia genica la svolta per la cura: "I pazienti si liberano dal peso delle trasfusioni"

«Credo non ci sia il modo migliore per celebrare questa giornata. Abbiamo una nuova straordinaria opportunità terapeutica destinata ai pazienti talassemici». Da Francoforte, dove partecipa a un congresso, arriva sino alla Sardegna l’entusiasmo di Franco Locatelli, oncoematologo dell’ospedale Bambino Gesù, coordinatore dello studio sulla talassemia, di cui oggi si celebra la giornata mondiale. Tutti i dati della ricerca sono stati appena pubblicati sul “New England Journal of medicine”.

Le interviste a Franco Locatelli e a Susanna Barella (che dirige il Centro Microcitemie del Microcitemico di Cagliari).