Cronaca Sardegna

Sulcis, polo industriale vicino alla catastrofe: metalmeccanici in Prefettura

10 marzo 2026 alle 14:12aggiornato il 24 maggio 2026 alle 11:09

Il Sulcis fa sentire ancora una volta la sua voce e i toni sono più che mai catastrofici.

Rappresentanti dei metalmeccanici in Prefettura a Cagliari per lanciare l'allarme: il polo industriale rischia il collasso tra fabbriche ferme, cassa integrazione e migliaia di posti in bilico. Condizione paradossale visto che le produzioni del territorio sono considerate strategiche, a livello europeo. 

I lavoratori chiedono decisioni immediate, pronti alla mobilitazione fino a Roma se Governo e Regione non sbloccheranno le vertenze.

 Nel video Roberto Rorresu - segretario regionale FIOM CGIL, Giuseppe Masala - segretario territoriale FSM CISL e Renato Tocco - segretario territoriale Uilm

Stefano Birocchi