Sulcis, polo industriale vicino alla catastrofe: metalmeccanici in Prefettura
Il Sulcis fa sentire ancora una volta la sua voce e i toni sono più che mai catastrofici.
Rappresentanti dei metalmeccanici in Prefettura a Cagliari per lanciare l'allarme: il polo industriale rischia il collasso tra fabbriche ferme, cassa integrazione e migliaia di posti in bilico. Condizione paradossale visto che le produzioni del territorio sono considerate strategiche, a livello europeo.
I lavoratori chiedono decisioni immediate, pronti alla mobilitazione fino a Roma se Governo e Regione non sbloccheranno le vertenze.
Nel video Roberto Rorresu - segretario regionale FIOM CGIL, Giuseppe Masala - segretario territoriale FSM CISL e Renato Tocco - segretario territoriale Uilm