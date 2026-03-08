Cronaca Sardegna

SoloWomenRun, Elisabetta Orrù vince la gara Challenge e conferma il titolo

08 marzo 2026 alle 12:26aggiornato il 24 maggio 2026 alle 11:23

Dalla Fiera di Cagliari ha preso il via il grande fiume rosa della SoloWomenRun 2026: 16mila donne di tutte le età, arrivate da tutta la Sardegna, unite in una camminata solidale nella Giornata internazionale della donna. 

A vincere la gara Challenge è stata Elisabetta Orrù del Cagliari Marathon Club che riconferma il titolo dello scorso anno con 34 minuti e 13 secondi.

Alle sue spalle Roberta Ferru e Enrica Pintor, che completano il podio della competizione.

L'intervista.

Alessandra Ragas