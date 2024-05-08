Silvestri (M5S): "Governo riferisca in Aula sulla natura delle armi inviate in Ucraina"

(Agenzia Vista) Roma, 8 maggio 2024 "Presidente, mi chiedo se vi sembra normale che il nostro Paese debba venire a conoscenza che questo Governo sta mandando missili a lunga gittata nel conflitto ucraino-russo non dal ministro italiano, ma da quello britannico. Credo che su questo il Governo debba venire immediatamente a riferire perché ha mentito al Parlamento”, l’incipit dell’intervento di Silvestri del M5S in Aula alla Camera dei Deputati sull’invio di missili a lunga gittata in Ucraina. “Voglio sapere se i ministri leggono i documenti che producono prima di andare a fare determinate dichiarazioni: è indegno che questo Parlamento non sappia nulla e che qui permane un segreto che abbiamo solo noi in tutta Europa”, ha aggiunto. / Camera dei Deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev