Cronaca Sardegna

Sciopero della scuola: le parole di Andrea De Giorgi, rappresentante Cobas Cagliari

09 maggio 2024 alle 12:58aggiornato il 24 maggio 2026 alle 12:53

Cancelli chiusi e scuole in piazza nel giorno in cui sono previste le prove Invalsi di matematica nella scuola primaria. Tanti gli istituti rimasti chiusi stamattina in Sardegna, come assicurano gli organizzatori che ancora stanno raccogliendo i dati delle adesioni allo sciopero.

A Cagliari sit-in separati: in piazza Garibaldi si sono riuniti i Cobas scuola Sardegna, in via Roma, sotto il palazzo del Consiglio regionale, invece i Cobas Cagliari e l’Usb.

 

Francesca Melis