Quartu, tre giornate tra riflessione e solidarietà nel segno di San Francesco

Nel segno di San Francesco d'Assisi, a 800 anni dalla morte, la comunità francescana della Chiesa di Sant’Antonio da Padova a Quartu, propone tre giornate di riflessione e solidarietà aperte a tutti. Venerdì 13 marzo alle 21 la testimonianza di Salvatore Morittu, fondatore di Associazione Mondo X Sardegna, impegnato da 45 anni nel recupero dalle dipendenze e nel sostegno alle persone più fragili. Le iniziative proseguiranno sabato 14 marzo dalle 16.30 alle 20 e domenica 15 marzo dalle 7.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 20 con l’esposizione e la vendita dei manufatti artigianali e dei prodotti agroalimentari realizzati nelle comunità di accoglienza. Un momento di incontro e condivisione per conoscere da vicino queste esperienze e sostenere le attività dedicate agli ultimi. Nel video Stefano Cogoni, parroco di Sant'Antonio a Quartu