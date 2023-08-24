Prigozhin, la parabola di un mercenario ribelle

Da giugno quando si rivoltò contro Putin minacciando una marcia su Mosca, ad agosto quando è morto in un incidente aereo, è durata tre mesi la parabola ribelle di Evgenji Prigozhin. E se non è chiaro come sia caduto l'apparecchio, è facile pensare che il leader mercenario abbia avuto la sorte di tanti nemici del Cremlino.

Era stato una delle figure chiave dell'invasione russa in Ucraina, a capo del suo esercito privato, il gruppo Wagner, con cui si era guadagnato una reputazione di efferata brutalità. Negli ultimi mesi aveva attaccato Mosca lamentando di non essere abbastanza sostenuto nell'offensiva. Ma la sua storia con Vladimir Putin era antica.

(Unioneonline/v.l.)