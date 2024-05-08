Premierato, Schlein: "Non è democrazia il poter scegliere un capo ogni 5 anni"

(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2024 "Con questa riforma avremo un Parlamento eletto a strascico, dietro a un presidente del Consiglio. Ma la democrazia non si risolve nell'acclamazione di un capo ogni cinque anni. Dobbiamo fare rete e farci sentire, anche perché l'argomento della destra è molto semplice. 'Ma come? - dicono - Non volete decidere voi?'. Però attenzione, perché dietro a quel 'decidete voi' c'è un colossale 'decido io per voi'. La democrazia è una cosa molto più complessa che non andare ogni cinque anni a essere liberi solo nel momento del voto per poi vedere quel capo libero di comandare senza appello. La democrazia invece sta proprio nel fatto che i cittadini e le cittadine devono poter ambire ogni giorno di quei cinque anni a incidere sulle scelte dei propri rappresentanti eletti in Parlamento e ogni tanto anche a fargli cambiare idea e a correggere le scelte dell'esecutivo" lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo durante l'assemblea all'assemblea straordinaria del Partito Democratico tenutasi in Senato sul tema del premierato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev