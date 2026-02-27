Parma-Cagliari, la cronaca in diretta su Radiolina

Oggi, alle 20:45, la sfida tra Parma e Cagliari. Radiolina seguirà la partita con una copertura completa, a partire dalle 20:15 attraverso il Prepartita, che offrirà analisi e aggiornamenti prima del calcio d’inizio in compagnia delle voci di Lele Casini e Carlo Alberto Melis.

La radiocronaca integrale ed esclusiva, a cura di Lele Casini, accompagnerà gli ascoltatori per tutta la gara, mentre al termine del match spazio ai commenti e alle analisi a caldo con il Postpartita condotto da Carlo Alberto Melis (Disponibile non solo su Radiolina, ma anche su Videolina).

La radiocronaca di Parma-Cagliari sarà trasmessa in radio, su Radiolina.it, tramite l’app L’Unione Digital (cliccando nella sezione dedicata a Radiolina, su Radio Player e attraverso Alexa).