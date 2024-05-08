La crisi del commercio a Cagliari: nell'ultimo anno chiusi il 10% dei negozi e affari in calo

Serrande abbassate nelle vie del centro di Cagliari, e tante attività che si sono arrese alla crisi, che ha colpito soprattutto i negozi dell'abbigliamento. ‘’Nell’ultimo anno, spiega Nicola Murru Direttore provinciale Confesercenti di Cagliari, sono stati circa il 10% i negozi che hanno chiuso’’.

Tra le cause non solo le vendite online, racconta Luciano Sale commerciante di Via Paoli, ma nelle vie del centro città, ha inciso anche la mancanza di parcheggi’’.

E nei primi mesi di quest'anno si registra una flessione anche tra ristoranti e bar: ‘’un crollo dei clienti tra il 10 e 15% da gennaio a oggi, racconta Alberto Melis ristoratore di Fipe Confcommercio Sud Sardegna, dovuto alla Pasqua bassa, e alle condizioni meteo non favorevoli per il ponte del primo maggio, ma ora puntiamo sulla stagione estiva per recuperare’’.